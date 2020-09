Tests in Arztpraxen werden gesetzlich verankert

FPÖ-Kritik an Vorgangsweise der Koalition

Die FPÖ kritisierte die Vorgangsweise der Koalition am Montagvormittag. ÖVP und Grüne versuchten Experten und Parlamentarier zu überrumpeln, kritisierte Klubchef Herbert Kickl (Bild oben) in einer Aussendung. Die Gesetze seien gespickt von „absolut unverhältnismäßigen“ Eingriffen in die Grund- und Freiheitsrechte der Bürger. Kickl mutmaßte zudem, dass die SPÖ in Richtung Koalition eingeknickt sein könnte, womit das von der FPÖ angepeilte Bremsen der Gesetzesvorhaben im Bundesrat nicht mehr möglich wäre.