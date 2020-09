Wer war im Billa in der Klessheimer Allee?

Personen, die am Montag (14. September) in der Zeit von 7 bis 14 Uhr oder am Dienstag (15. September) in der Zeit von 13 bis 19.30 Uhr dort einkaufen waren, sollten sich umgehend bei der Gesundheitshotline 1450 melden. Symptome, auf die es besonders zu achten gilt: Trockener Husten, Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Verlust des Geruchs- und Geschmacksinnes mit und ohne Fieber.