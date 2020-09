Lakers gehen im Conference-Finale in Führung

In den vorherigen Runden waren die Lakers gegen Portland und Houston mit einer Niederlage gestartet, gegen die Nuggets ließ der 16-fache Meister nach ausgeglichenen ersten Viertel keine Zweifel aufkommen. Los Angeles spielte es in die Karten, dass die Nuggets-Leistungsträger Nikola Jokic und Jamal Murray früh mit drei Fouls belegt waren. Das zweite Duell der „best of seven“-Serie findet in der Nacht auf Montag statt. Der Aufsteiger wird im Duell um den NBA-Titel auf Miami Heat oder Bosten Celtcis treffen.