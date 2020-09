Tiefe Betroffenheit nach dem Tod von Sepp Laubner

„Das ist ein unersetzlicher Verlust für das Kulturland Burgenland, der auch mich persönlich zutiefst betroffen macht“, zeigt sich Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil in einer ersten Reaktion bestürzt: „Sepp Laubner war nicht ohne Grund der wohl bekannteste und erfolgreichste burgenländische Künstler seiner Generation. Er hat das Lebensgefühl und die Landschaft unseres Bundeslandes in unverwechselbare Farbkompositionen übertragen. Das hat ihn zu einem malenden Botschafter des Burgenlandes gemacht.“1976 gründete er gemeinsam mit dem im Vorjahr verstorbenen Keramikkünstler Robert Schneider das „Kultur- und Aktionszentrum Cselley Mühle“ in Oslip, mit dem österreichische Kulturgeschichte geschrieben wurde.