Emma und Maximilian waren 2019 beliebteste Namen

Zum ersten Mal konnte sich Emma als beliebtester weiblicher Vornamen durchsetzen: Der Name war in den vergangenen Jahren schon sehr begehrt, 2019 schaffte er es an die Spitze der Hitliste. Bei den männlichen Namen war Maximilian im vergangenen Jahr am beliebtesten. Die weiteren Top-Plätze gingen an Anna und Emilia sowie Paul und Jakob, berichtete die Statistik Austria.