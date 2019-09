Anna und Paul waren 2018 die beliebtesten Vornamen

Muhammed in Wien auf Platz acht

In Wien war 2018 Maximilian der beliebteste Babyname für Buben, gefolgt vom altgriechischen Alexander in seinen zahlreichen Varianten, wie etwa dem türkischen Iskender oder dem rumänischen Alexandru. Der Name des Propheten Muhammed ist in der Bundeshauptstadt von Platz 5 im Vorjahr auf den achten Rang abgerutscht.