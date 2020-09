Roland Garros reduziert erlaubte Zuschaueranzahl

Wenig überraschend müssen die Veranstalter der am Sonntag in einer Woche beginnenden French Open in Paris mit weniger Zuschauer planen als erhofft. Anstatt der zunächst angekündigten 11.500 Tickets dürfen nur 5.000 täglich abgesetzt werden. Die Behörden entschieden angesichts der angespannten Corona-Lage in Paris, den Zuschauerzustrom weiter einzuschränken.