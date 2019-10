Kundendaten verkauft: 18 Mio. € Strafe für Post

„Direktmarketing“

Auch die Datenschutzbehörde kam in der Verhandlung zu dem Schluss, dass die Post gegen die Datenschutzbestimmungen verstoßen hatte. Überdies wurde „u.a. eine Rechtsverletzung wegen der Weiterverarbeitung von Daten über die Paketfrequenz und die Häufigkeit von Umzügen zum Zweck des Direktmarketings festgestellt“, heißt es via Aussendung. Die Verwaltungsstrafe in der Höhe von 18 Millionen Euro sei angemessen, um „andere bzw. gleichartige Rechtsverletzungen hintanzuhalten“. Auf Nachfrage von „Addendum“ bei der Post, warum die Verfahrenskosten von 1,8 Millionen Euro in ihrer Aussendung nirgendwo erwähnt werden, heißt es: „Es ist korrekt, dass wir in unserer Aussendung ,nur‘ die verhängte Strafe ohne Verfahrenskosten angegeben haben.“ Insgesamt werden also knapp 20 Millionen Euro fällig.