Schwarzenegger: „Klimakrise ist wahre Pandemie!“

„Als würde er wirklich unter uns weilen“: Per Liveschaltung ist die „steirische Eiche“ mitten in jenem Wald gestanden, der das Ökoherz des diesjährigen „Austrian World Summit“ (AWS) in der Hofreitschule in Wien bildete. In seiner Rede wandte sich Arnold Schwarzenegger an die Welt, um ebendiese zu retten. Für die „Corona-Ausgabe“ waren in der Reitinstitution Bäumchen als Abstandhalter zwischen den Sitzen platziert worden, sodass sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf der „Konferenz der Bäume“ wähnte. Das brennende Thema blieb freilich die Klimakrise.