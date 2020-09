Herbstmesse ist trotz Maske ein Erlebnis

Unter hohen Sicherheitsstandards wurde am Mittwoch die Klagenfurter Herbstmesse eröffnet. Landeshauptmann Peter Kaiser betonte die Wichtigkeit für die Kärntner Wirtschaft. Trotz Maskenpflicht strömten zahlreiche Besucher auf das Messegelände, um das umfangreiche Einkaufserlebnis zu genießen. So ist für jede Generation etwas dabei. Von heißen Kochshows über neueste Baumaterialien bis hin zu aktuellen Modetrends reicht das Spektrum. In der Messehalle 5 sind besonders die Modeshows um 11, 13, 15.30 und 16.30 Uhr beliebt. Dazwischen gibt es eine Feuershow.