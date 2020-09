Deutsche Schweinepest drückt Preise hierzulande

Nach Ausbruch der Schweinepest in China Ende 2018 und der Tötung von Millionen Tieren musste China massiv aus Europa importieren. Dadurch waren in Europa die Preise für Schweinefleisch gestiegen. Seitdem aber vor einer Woche in Deutschland in der Nähe der Grenze zu Polen bei einem Wildschwein die Tierseuche nachgewiesen wurde, kommt es zum gegenteiligen Effekt, sagte Johann Schlederer, Chef der österreichischen Schweinebörse. Denn deutsche Exporte nach Asien sind dadurch schlagartig zum Erliegen gekommen und die deutschen Hersteller werden nun „ihr Fleisch in der EU auf den Markt drücken“, erwartet Schlederer.