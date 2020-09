Die Draustadt investiert Millionen in Schulen

In diesem Jahr investiert die Stadt 7,2 Millionen Euro in Erhaltung und Ausbau der Schulen und Kindergärten. Ein Großteil entfällt auf die Generalsanierung der Schule in Landskron. Aber auch in andere Grundschulen wird investiert. In der VS Vassach etwa werden um 75.000 Euro Teile des Dachs erneuert, in der Khevenhüller-Schule ein Teil der Fassade. Kosten: 85.000 Euro.