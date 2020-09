Riga-Stopp in der Form nicht geplant

Denn obwohl in Österreich schon Corona-getestet, ging es am Sonntag in Riga vom Flughafen direkt in ein Hotel, erfolgte eine erneute Testung. „Dann hieß es fünf Stunden aufs Ergebnis warten“, war es Hörl nicht ganz egal. Die Sorge, vielleicht doch in Quarantäne geschickt zu werden, war halt im Hinterkopf.