Mistkübel löste Brand bei Kebabstand in Zell aus

„City Kebab in Zell am See steht in Vollbrand“, vermeldete die Landeswarnzentrale am Sonntag gegen 23 Uhr. Sofort rückten die Floriani-Jünger dorthin aus. Beim Eintreffen stellte sich der Brand jedoch als weniger groß heraus, als zu Anfang vermutet. „Es hat ein Mistkübel gebrannt“, berichtet Einsatzleiter Matthias Hainzl. Er und seine Kollegen konnten das Feuer, das auch auf die Außenfassade des Standes übergegriffen hatte, binnen weniger als einer Stunde löschen. Die Ursache steht laut den Floriani jedoch noch nicht fest.