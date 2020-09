Leitgeb: Die besten Jahre hat Thiem noch vor sich

Damals und heute

In dieser Beziehung hat sich zu früheren Zeiten doch einiges geändert. Boris Becker holte sich etwa mit zarten 17 seine erste große Trophäe im Rasen-Mekka, Rafael Nadal hat mit 19 seinen ersten Triumph in Wimbledon gefeiert, auch Pete Sampras begann in diesem Alter abzuräumen. Novak Djokovic war bei seiner Premiere 21 Jahre jung.