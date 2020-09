Regierung an Betriebe: Home-Office fortsetzen!

„Ansteckungen werden in Betriebe eingeschleppt“

Die meisten Ansteckungen würden im privaten Umfeld erfolgen, „wo die Menschen glauben, dass keine Gefahren drohen, etwa bei Feiern oder Events“. Diese Ansteckungen würden dann aber in Betriebe eingeschleppt. „Das ist eine massive Herausforderung“, so Kurz. Daher wolle man, dass Betriebe, in denen das Modell gut funktioniert, weiterhin auf Home-Office setzen. „Wo Betriebe das möchten und die Erfahrungen positiv sind, soll diese Möglichkeit fortgesetzt und ausgebaut werden“, sagte Kurz. Zudem sollen auch in den Betrieben die Hygienekonzepte überarbeitet werden.