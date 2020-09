Strengere Auflagen für Wintertourismus angekündigt

„Risikobewusstsein ist kein Schalter“

Am Sonntag wurden 463 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden in Österreich verzeichnet. Die Regierung funktioniere gut und sei, was die Pandemie anbelangt, „gut aufgestellt“ - als Team arbeite man „hervorragend“ zusammen. Herbst und Winter würden die Menschen nun vor neue Herausforderungen stellen, auch, da sich das Geschehen nun in geschlossene Bereiche verlegen würde. Es sei „ernst“, darum seien Verschärfungen notwendig. Dass die Bevölkerung teilweise noch nicht mitziehe, liege daran, dass „das Risikobewusstsein kein Schalter ist, den man umlegt, sondern ein längerer Prozess“. Das neue Corona-Maßnahmengesetz will Anschober am Montag den Klubobleuten präsentieren.