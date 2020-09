„Neue Maskenpflicht in Österreich ist notwendig“

„Die Ampel muss weg!“

Schärfer drückt sich der Linzer Bürgermeister Klaus Luger, SPÖ, aus. Am Samstag fasste er seine Ablehnung der Ampel so zusammen: „Aus meiner Sicht gehört die Ampel schlichtweg aus dem Verkehr gezogen. Das System ist nicht nachvollziehbar – Gemeinden, die große Cluster aufweisen, sind wieder grün geblieben, während andere als gelb eingestuft wurden. Die fehlende Transparenz der Corona-Ampel führt zu Verunsicherung in der Bevölkerung und lässt weiter viele Fragen offen“, soLuger. Er verwahrt sich auch „gegen das Schüren von Angst durch die Bundesregierung“, nämlich vor einem neuen Lockdown.