463 Fälle: Dritthöchster Wert an einem Sonntag

Mit 463 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden liegt die Zahl der neuen Coronavirus-Fälle in Österreich zwar deutlich unter jenen des Vortages - 869 Neuinfizierte, der zweithöchste Stand seit Beginn der Corona-Krise. Von der verhältnismäßig niedrigen Zahl täuschen lassen sollte man sich allerdings nicht: So gab es lediglich an zwei Sonntagen im März während des Lockdowns höhere Zahlen. Einmal mehr ist die Bundeshauptstadt Spitzenreiter bei neuen Fällen.