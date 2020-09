Verteidiger will entlastendes Gutachten beantragen

Nach der Messerattacke auf seine Ex-Lebensgefährtin Chiara H. (19) am 17. August in Wels hatte Alois M. (21) in U-Haft versucht, sich das Leben zu nehmen. Anwalt Michael Lanzinger (38) glaubt nicht an einen gezielten Mordversuch seines Mandanten. Er überlegt nun, ein Glaubwürdigkeitsgutachten zu beantragen.