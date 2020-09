Corona-Verharmlosung: Trump schwer in Bedrängnis

Auch Kritik an Woodward wird laut

Das sahen damals nicht alle so, wie aus einer Passage von Woodwards Buch hervorgeht. So sei der damalige Verteidigungsminister James Mattis in die Nationalkathedrale in Washington gegangen, um zu beten, weil er sich Sorgen um das Schicksal des Landes unter der Führung von Donald Trump machte.