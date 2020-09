Charles und Camilla kehren als Puppen zurück

Mit bissigen Karikaturen von Politikern, Prominenten und der Königsfamilie war die Satire mit den Latexpuppen in den 80ern Jahren ein großer TV-Erfolg. Bis 1996 machte sich „Spitting Image“ über so ziemlich alles und jeden lustig. Nicht mal die Königsfamilie wurde verschont. Im Gegenteil, die Royals wurden regelmäßig in der Serie verulkt.