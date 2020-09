Laufrad-Scooter-Hersteller voll auf Wachstumskurs

Neue Märkte im Visier

Die Entwicklung der Produkte passiert im Hausruckviertel. Die Produktion ist derzeit in China, soll aber bekanntlich nach Europa übersiedelt werden - noch ist hier aber nichts fixiert. Die Rucksäcke werden in Vietnam hergestellt. Innerhalb von einem Jahr ist das Team bei Scoot & Ride um vier Mitarbeiter auf nun insgesamt neun gewachsen. In puncto Expansion wird weiter enorm Gas gegeben: Erstmalig ist das Unternehmen nun auch in den Arabischen Emiraten und Italien aktiv. Verstärkt soll der Auftritt in Deutschland, Polen, Dänemark, Schweden und Norwegen werden.