„Game of Thrones“-Star Diana Rigg (82) gestorben

Als sexy Agentin Emma Peel in der britischen Fernsehserie „Mit Schirm, Charme und Melone“ wurde sie in den 60ern bekannt und feierte ein Comeback als Olenny Tyrell in „Game of Thrones“. Doch Diana Rigg spielte auch Shakespeare und gewann einen Tony Award als Medea. Nun starb sie im Alter von 82 Jahren.