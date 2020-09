Rumäne (59) bei Forstarbeiten von Wurzel verletzt

Ein 59-jähriger Forstarbeiter aus Rumänien war am Dienstag mit Schadholzaufräumarbeiten in einem Wald in der Gemeinde Lesachtal, Bezirk Hermagor, beschäftigt. Er schnitt dabei im steil abfallenden Waldgelände mit einer Motorsäge den Wurzelstock eines Baumstammes ab, als ihn eine zur Seite drehende Wurzel am Bein traf und verletzte.