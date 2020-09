„Natur im Garten“ soll die EU noch grüner machen

Die Einstellung der Niederösterreicher zur EU hat jetzt Politwissenschafter Peter Filzmaier von der Donau-Uni mit Kollegen der Fachhochschule Burgenland erhoben. Für 53 Prozent der Landesbürger ist die EU-Mitgliedschaft eine gute Sache. Das ist der Spitzenwert unter allen Bundesländern. Auch das Bedürfnis, sich an Politik zu beteiligen, ist in NÖ ausgeprägt, vor allem auf Gemeindeebene. Immerhin 70 Prozent wollen aber auch mehr Beteiligungsmöglichkeiten in der EU.