Fake-Auftrag! Betrüger bestellte 50 Cheeseburger

Das Pflichtbewusstsein eines Schülers hat einem Gastronomie-Betrieb in der Landeshauptstadt einen Schaden in der Höhe von 525 Euro erspart. Bereits vergangene Woche gaben unbekannte Täter über das Handy des Schülers und bei einem Online-Lieferdienst eine falsche Bestellung von 50 Cheeseburgern für den Folgetag auf. Weil die Wirte ob der außergewöhnlichen Bestellung stutzig wurden, wählten sie die über die Applikation hinterlegte Rufnummer - und landeten so bei dem jungen Burschen.