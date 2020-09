Tschechischer Motorradfahrer starb im Mühlviertel

Ein 62-jähriger tschechischer Staatsbürger fuhr am 3. September gegen 9.30 Uhr mit einem Motorrad auf der Summerauer Landesstraße 1483 von Rainbach kommend in Richtung Reichenthal. Er war der dritte Fahrer einer fünfköpfigen Motorradgruppe. Im Bereich der Ortschaft Eibenstein kam er am Beginn einer langgezogenen Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und in weiterer Folge zu Sturz.