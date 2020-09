Der Star feiert heute seine Premiere

„Seit Bundesliga-Zeiten schlage ich mich mit einer hartnäckigen Verletzung in der linken Wade herum, beim ersten Training in Lebring hat’s wieder gezwickt. Daher hab ich nie eine ganze Trainingswoche absolvieren können“, sagt der große Star der Landesliga. Die Neuland für den Mittelfeldspieler ist. „In meiner Jugend habe ich mit Voitsberg in der Regionalliga gespielt sowie mit DSV Leoben in der Oberliga. Und als Ried-Profi habe ich nach einer Verletzung die oberösterreichische Landesliga kurz kennengelernt.“

Viel um die Ohren

Auf dem Platz soll die Nummer zehn den Takt vorgeben, abseits hat er viel um die Ohren. „Ich mache für unser Team die Leistungsdiagnostik“, erzählt der 34-Jährige. Ist aufgelegt, schließlich arbeitet er nach seiner Profi-Karriere für die Firma QUS Sports.