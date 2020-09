Vier junge Drogendealer von Polizei festgenommen

Ein 22-jähriger türkischer Staatsbürger, ein 24-jähriger, ein 20-jähriger sowie ein 22-jähriger Österreicher - alle im Bezirk Leibnitz wohnhaft - stehen im Verdacht, zumindest seit Herbst 2019 bis zum Frühjahr 2020 im Großraum Leibnitz mit illegalen Substanzen gehandelt zu haben. Sie dürften die Drogen in Graz angekauft und in weiterer Folge an Abnehmer in Leibnitz und Umgebung gewinnbringend weiterverkauft haben. Die Geschäftsanbahnungen dürften über soziale Netzwerke erfolgt sein. Die tatsächliche Drogenübergabe fand in Privatwohnungen statt, wobei die Verdächtigen die Suchtmittel nach Bestellung persönlich zugestellt haben dürften.