Norwegen-Trip für ÖFB-Team als Reise ins Ungewisse

Das österreichische Fußball-Nationalteam bricht am Donnerstag in der Früh aus Klagenfurt zu einer ungewöhnlichen Reise nach Norwegen auf! Unmittelbar nach der Ankunft in Oslo müssen sich das Betreuerteam und alle Spieler aufgrund der Einreisebestimmungen im Hotel einem Coronavirus-Test unterziehen - dem vierten innerhalb einer Woche.