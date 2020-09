Welser Basketball-Klubs gehen gemeinsame Wege

Ziel: 2. Bundesliga

„Wir wollen Profispieler hervorbringen, durch die Kooperation werden alle Kräfte gebündelt“, so FCN Obamnn Martin Hintenaus, der große Ziele hat. Bereits in drei Jahren will man ein eigenes Team in der 2. Bundesliga stellen. Deren Grundgedanke, junge Österreicher zu entwickeln, zu sehr in den Hintergrund gerutscht ist. Für Wels und den gesamten österreichischen Basketball kann diese Kooperation nur ein Gewinn sein. „Wir wollen das Zentrum von Österreich werden“, sagt Dittrich.