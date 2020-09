Verirrter Urlauber um 3 Uhr früh aus Wald gerettet

Ein 70-Jähriger aus Wien ging am 31. August 2020 gegen 21 bis 22 Uhr von der Kientalklause in Richtung seiner Urlaubsadresse in Steinbach am Attersee. Er beschloss eine Abkürzung zu nehmen, woraufhin er sich dabei jedoch in dem Waldstück oberhalb von Unterroith verging. Er versuchte seinen Angaben nach über drei Stunden lang wieder auf den richtigen Weg zu gelangen und kam jedoch in steiles und mit Dornenhecken zugewachsenes Gelände, bis er dort schließlich weder vor noch zurückkonnte.