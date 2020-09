U21-Teamspieler kehrt ÖFB überraschend den Rücken

„Paradiso“ heißt das zum EurothermenResort gehörende Hotel in Bad Schallerbach - doch für Österreichs U21-Team klingt der Name der 4-Sterne-Superior-Absteige derzeit wohl trotzdem eher wie ein Hohn. Weil in Corona-Zeiten eben vieles anders ist - aber bei Rot-Weiß-Rot vor den EM-Quali-Spielen in Ried am Freitag gegen Albanien und am Dienstag gegen England noch viel mehr: