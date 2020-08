Herzattacke? Sorge um U21-Teamchef Gregoritsch

Steckbrief Werner Gregoritsch



Geboren: 22. März 1958 in Graz



Familienstand: verheiratet mit Susanne (Ärztin), Sohn Michael (Fußball-Profi beim FC Augsburg)



Erlernter Beruf: Lehrer (Deutsch und Leibesübungen)



Als aktiver Fußballer: 134 Bundesliga-Spiele für den GAK, VÖEST, Vienna (27 Tore)



Als Trainer:

* Co-Trainer U16-Nationalteam (1994, Platz 4 bei U16-EM)

* GAK (April 2000 bis September 2001)

* SV Mattersburg (März 2002 bis Juni 2004

* LASK (August 2004 bis Mai 2006)

* Kapfenberger SV (September 2006 bis November 2011)

* U21-Teamchef seit 2012



Größte Erfolge:

* Cup- und Supercup-Sieg mit dem GAK 2000

* UEFA-Cup-Teilnahme mit dem GAK 2000 und 2001

* Bundesliga-Aufstieg mit Mattersburg (2003) und Kapfenberg (2008)

* Vizemeister Erste Liga mit dem LASK 2006

* Qualifikation für die U21-EM in Italien und San Marino (Aus in der Gruppenphase)