Corona-Gesetz: Für Koalition ist alles ganz normal

„Was uns nicht weiterbringt, ist künstliche parteipolitisch motivierte Aufgeregtheit, die der Sache schadet“ - so deutlich und so scharf hat man eine Kritik von Rudolf Anschober am Koalitionspartner bisher noch nie gehört. Und auch wenn nun alle Seiten wieder auf die Bremse steigen und eindringlich versuchen zu beschwichtigen, wirkt das Hickhack doch wie ein Kampf um den Spitzenplatz in den Beliebtheitswerten. Ein Gefecht, das Gesundheitsminister Anschober und Bundeskanzler Sebastian Kurz nun immer mehr an die Öffentlichkeit tragen. Am Dienstag geht das Tauziehen in die nächste Runde -mit der Rede von Rudolf Anschober. Nur wenige Tage nachdem Kanzler Kurz seine Erklärung zur Lage der Nation abgegeben hat.