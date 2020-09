Katy Perry zeigt After-Baby-Body im Still-BH

„Team Erschöpfung“ kreierte Perrys Look

Mit einem Augenzwinkern markierte Perry die Ausstatter ihres Looks und verriet, für Haar und Make-up sei dieses Mal das „Team Erschöpfung“ zuständig gewesen. Das Foto in ihrer Instagram-Story unterlegte die Musikerin und Verlobte von Hollywoodstar Orlando Bloom zudem mit ihrem neuen Song „Not The End Of The World“ in dem es passenderweise heißt: „Es ist nicht das Ende der Welt, schmeiß dich in deine ausgefallene Kleidung und die Ängste ins Feuer“.