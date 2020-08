Vermisste Kuh in Tirol aus Schlammloch befreit

Tierischer Feuerwehreinsatz am Freitag in Tirol! Eine seit Tagen vermisste Kuh wurde im Bereich der Blaubergalm (Bezirk Schwaz) in einem Schlammloch steckend entdeckt. Florianijünger von den FF Achenkirch und Achental rückten an und konnten das rund 650 Kilogramm schwere Tier gemeinsam mit anderen Helfern aus seiner misslichen Lage befreien.