Gesichteter Kärntner Bär leidet an Haarausfall

Der Braunbär, der - wie berichtet - auf der Feistritzer Alm in Kärnten in eine Fotofalle getappt war, ist alles andere als ein Unbekannter. „Der Bär ist vor drei Jahren zugewandert“, weiß der italienische Wildbiologe Paolo Molinari: „Das Tier leidet an einer ungefährlichen Krankheit. Er hat schon einen Teil seines Fells verloren.“