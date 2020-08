Vermisster Bergsteiger tot am Traunstein gefunden

„In den gestrigen Abendstunden ist eine große Suchaktion am Traunstein angelaufen, nachdem der Vater des Abgängigen Abgängigkeitsanzeige erstattet hat und das Auto aufgefunden worden ist. Wir haben ab 21 Uhr auf sämtlichen Anstiegen den Traunstein abgesucht und mussten die Suche um 1 Uhr unterbrechen. Die Suche wurde in den Morgenstunden ab 7 Uhr wieder fortgesetzt. Die Suche war schwierig, weil die Anhaltspunkte gefehlt haben, wo der Abstieg erfolgt ist. Wir sind dann in den Morgenstunden mit dem Hubschrauber hinaufgeflogen worden und sind sämtliche Wege abgegangen - leider ergebnislos, weil die Absturzstelle ganz schwer einsehbar ist“, so Bernhard Ebner von der Bergrettung Gmunden.