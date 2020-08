Motorradfahrer prallt gegen Lkw - schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 8.45 Uhr auf einer Gemeindestraße in Gressenberg: Ein Betonmischwagen fuhr talwärts, der 66-jährige Motorradfahrer aus dem Bezirk Leibnitz bergauf. Laut dem Biker kam ihm in einer Kurve der Lkw entgegen: Er bremste ab, dadurch rutschte aber das Vorderrad weg. Der Südsteirer stürzte und prallte mit seinem Motorrad gegen den Lkw, der bereits zum Stillstand gekommen war.