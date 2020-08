Regierung verspricht mehr Tests in Gastronomie

Die Regierung möchte den heimischen Tourismus sicherer machen: Ab September wird das geförderte und freiwillige Testangebot in der Branche auf Mitarbeiter von Gastronomiebetrieben, Campingplätzen und Jugendherbergen erweitert. Dies sei in Hinblick auf die kühlere Jahreszeit wichtig, weil sich da die Menschen wieder vermehrt in geschlossenen Räumen aufhalten werden.