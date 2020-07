Große Sprüche, kleine Schritte in der Gastronomie

Dezente Relativierung ursprünglicher Ziele

Doch was ist tatsächlich von dieser Ankündigung geblieben? Wo sind die 65.000 Tests pro Woche (übrigens handelt es sich dabei um PCR-Tests, die nur den Status quo ermitteln, im Gegensatz zu Antikörpertests)? Was sagt das Ministerium heute? „Wir haben aktuell 9000 Tests in der Tourismusbranche durchgeführt“, gibt ein Sprecher Köstingers zu. „Die 65.000 pro Woche sind als großes, längerfristiges Ziel zu sehen“, heißt es nun. Eine dezente Relativierung also. Man habe zunächst eine Pilotphase initiiert, in fünf Gebieten - Wilder Kaiser, Montafon, Wachau, Spielberg und Wörthersee (Kärnten war der Kärntnerin Köstinger ein besonderes Anliegen), nun wolle man sukzessive ausweiten.