Canyoning-Unfall: Bergung mit Feuerwehrkran

In der Tscheppaschlucht südlich von Ferlach hat sich am Mittwoch um die Mittagszeit ein Canyoning-Unfall ereignet. Eine 21-jährige Deutsche hatte sich während einer geführten Canyoning-Tour beim Springen vor der sogenannten „Waschmaschine“ unter der Teufelsbrücke am Rücken verletzt und musste von der Bergrettung Ferlach aufwändig geborgen werden. Die Bergretter seilten sich ab und alarmierten zur Unterstützung die Feuerwehr Ferlach, die mit dem Feuerwehrkran Retter und Verletzte aus der Schlucht bergen konnten.