Biker-Zug durch Wien gegen Ausgrenzung und Willkür

Es rolle derzeit „eine Lawine an Restriktionen auf die motorisierten Zweiräder zu, die in der Maximalversion dazu führen würde, dass Motorräder de facto abgeschafft werden würden“, befürchten die Verantwortlichen der Motorradkundgebung. Ein „starker und wichtiger Wirtschaftszweig Österreichs“ würde damit „wohl vor dem Aus“ stehen, so die Sorge - weshalb man am Sonntag zu einer Demonstrationsfahrt durch Wien aufrief.