Commerzialbank „30 Jahre langes Pyramidenspiel“

Wie kann so etwas wie bei der Commerzialbank in Mattersburg passieren? Eine Frage, die Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann nicht zum ersten Mal gestellt bekommt, der er aber auch nicht ausweicht: „Das ist ein Kriminalfall, bei dem mit höchster Energie und Finesse ein internes Pyramidenspiel geschaffen wurde, das 30 Jahre gelaufen ist. Der Fehler war, dass die Wirtschaftsprüfer in überzeugender Weise getäuscht wurden. Nicht nur die Bankbestätigungen wurden gefälscht, auch die Poststempel hat man entsprechend geliefert.“