Holzmann als neuer Nationalbank-Gouverneur fixiert

„Er hat uns geerbt“

„Er hat uns geerbt, nicht angestellt“, sagte Holzmann in seinen Dankesworten für die Dinghofer-Medaille. „Wir hatten eine sehr gute Kooperation, fünf Publikationen gehen darauf zurück“, sagte er über seine berufliche Zeit mit Van der Bellen. Es habe eine Zeit gegeben, in der „Genser und Holzmann Pflichtlektüre für alle Volkswirtschaftsstudenten in Österreich waren“, so Holzmann. „Es gab auch eine Zeit, in der wir das dem FPÖ-Klub nähergebracht und bei den jährlichen Pensionshearings ‘verkauft‘ haben.“