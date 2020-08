Lakers und Bucks gleichen im NBA-Play-off aus

Zwei der Titelfavoriten in der NBA haben nach Niederlagen zum Auftakt der Play-offs mit souveränen Siegen die Serie ausgeglichen. Die Milwaukee Bucks um Giannis Antetokounmpo bezwangen die Orlando Magic am Donnerstag 111:96. Noch deutlicher fiel die Revanche der Los Angeles Lakers mit Superstar LeBron James gegen die Portland Trail Blazers aus. Die „Purple and Gold“ gewannen in Orlando 111:88.