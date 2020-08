Fahrgast wollte nicht zahlen und schlug zu

Ein Österreicher (34) ließ sich am Donnerstagabend in Salzburg von einem somalischen Taxi-Lenker (33) nach Hause fahren. Am Zielort angekommen, verpasste der Fahrgast dem Lenker grundlos einen Schlag in das Gesicht. Das Angebot des Taxlers, bei restlicher Bezahlung der Fahrt die Sache einfach ruhen zu lassen, erwiderte der 34-Jährige mit weiterer Gewalt: Er trat gegen den Kotflügel.