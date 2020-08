Sideropoulos: „Habe mich 10 Jahre lang gequält“

Mittlerweile sei sie mit sich im Reinen, habe unnötige Diäten aus ihrem Leben verbannt, so die Zweifach-Mama. „Mein Body-Geheimnis ist eigentlich keins. In den zehn Jahren, in denen ich nonstop im TV unterwegs war, war der Druck schon hoch. Denn Fernsehen macht ja dick. Und natürlich wollte ich im Fernsehen schlank aussehen. Meine Rolle bei ,GZSZ‘, die Verena, ist ja auch noch immer gerne leicht bekleidet durchs Bild gehüpft.“